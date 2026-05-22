Суд увеличил срок наказания экс-замглаве Генштаба ВС РФ Арсланову на 2 года

Москва22 мая Вести.На 2 года увеличен срок наказания бывшему заместителю главы Генштаба ВС РФ Халилу Арсланову. Такое решение вынес Второй Западный окружной военный суд, передает ТАСС.

В июле прошлого года 235-й гарнизонный военный суд признал Арсланова виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)… говорится в сообщении

Обвиняемому назначено наказание в виде 17 лет колонии строгого режима. Также Арсланова приговорили к штрафу в двукратном размере от суммы взятки (более 24 млн рублей) и лишили звания "генерал-полковник", ордена "За заслуги перед Отечеством" и ордена Жукова.

Теперь осужденный проведет в колонии 19 лет.