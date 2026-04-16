Эксперт: Буданов мог быть проверяющим на местах диверсий против РФ Политолог Карнаухов: Буданов лично оценивал результат диверсий против России

Москва16 апр Вести.Глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) мог лично оценивать попытки новых диверсий против России. Такое мнение в беседе с ИС "Вести" высказал политолог Сергей Карнаухов.

Ранее в разведке Украины рассказали о личном участии Буданова во вторжении в Россию.

По мнению Карнаухова, экс-глава Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) мог принимать участие в оценке последствий работы ДРГ. Эксперт убежден, что такие маневры украинцы осуществляли при поддержке британских сил специальных операций (ССО).

Если представить механику и попробовать понять, для чего он [Буданов] это делал, то на практике это делается так: заходит диверсионная группа, ее "подпирают" различные подразделения - группа эвакуации, медицина, система связи. Там есть микроавтобусы со специальной связью, и в одном из таких автобусов вместе с британскими специалистами, мог быть Буданов, я в этом не сомневаюсь сказал Карнаухов

Эксперт отметил, что целью таких миссий является оценка противодействия ДРГ.

[Наблюдатели] приезжают в местах попыток диверсионных заходов ССО, чтобы на месте посмотреть, кто работает, где располагаются пограничные силы, как отрабатывают все сводные отряды Росгвардии, у которых полномочия по контрдиверсионной работе, а также на какой скорости происходит реакция наших подразделений Минобороны РФ. То есть им это все очень важно, потому что потом они все обобщают, переводят письменный вид и дальше в британских центрах сил специальных операций доучивают свой спецназ, потом перебрасывают снова и закидывают на нашу территорию пояснил эксперт

Ранее омбудсмен по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщала, что в местах массовых захоронений после вооруженного вторжения в Курскую область ВСУ были найдены тела свыше 520 погибших.