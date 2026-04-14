Ученый Хлесткина: без банков семян миру грозил бы голод через 20 лет

Москва14 апр Вести.Отсутствие генетических банков семян растений может привести к глобальному продовольственному кризису примерно через 20 лет, сообщила ИС "Вести" директор Всероссийского института генетических ресурсов растений имени И. Н. Вавилова Елена Хлесткина.

Она обратила внимание, что мировое научное сообщество признает Вавиловскую коллекцию наиболее значимой с точки зрения генетического разнообразия и представленности уникальных сортов растений.

Например, пшеницы, из которой делают хлеб, у нас в коллекции больше 30 тысяч сортов со всего мира. И эти сорта можно бесконечно комбинировать, выбирая лучшие комбинации. отметила Хлесткина

Отсутствие таких ресурсов может привести к нехватке еды, предупредила директор института.

Если представить, что вдруг этих генбанков нет, продовольственный коллапс наступит примерно через 20 лет. То есть еще какой-то запас, задел в тех селекционных программах, которые идут, он будет. А дальше все. Почему? Сорта не живут вечно объяснила она

Сегодня на базе Вавиловского института работает Национальный центр генетических ресурсов растений. Пример русского ученого вдохновил исследователей из других стран: в мире существует уже почти 1800 генетических банков