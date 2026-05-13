Эксперт Подольская: выйти на пенсию в 2026 году можно при достаточном стаже

Москва13 мая Вести.Для получения пенсии по старости в 2026 году россиянам нужно достичь установленного законом возраста, иметь достаточный стаж и необходимое количество пенсионных баллов, сообщила эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская.

Она отметила, что обязательным условием для оформления страховой пенсии, помимо пенсионного возраста (59 лет для женщин и 64 года для мужчин), является наличие официального трудового стажа сроком не менее 15 лет.

Эксперт добавила, что с этого года время ухода за детьми будет полностью учитываться в стаже. Например, период ухода за каждым ребенком до 1,5 лет засчитывается полностью, а при рождении двойни или большего числа детей эти сроки суммируются.

В-третьих, наличие необходимого индивидуального пенсионного коэффициента – 30 баллов в этом году. В 2026 году стоимость одного пенсионного балла составляет 156,76 рубля. Он используется для расчета размера пенсии сказала Подольская РИА Новости

Ранее экс-глава отделения Соцфонда по Псковской области, сенатор Наталья Мельникова рассказала медикам и педагогам условия досрочного выхода на заслуженный отдых.

Член Общественной палаты РФ Евгений Машаров сообщал, что россияне, которым не хватает стажа и баллов для начисления страховой пенсии по старости, могут докупить их, заплатив 65 600 рублей.