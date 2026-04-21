Москва21 апр Вести.Бессрочная приватизация, истощая муниципальный и государственный жилищный фонд, затягивает процесс предоставления нового, неаварийного жилья. Об этом заявил ИС "Вести" руководитель Комиссии по общественному контролю Общественного совета при Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Илья Пономарев.

Требуются структурные изменения в системе расселения людей из аварийного жилья, отметил он.

Я полагаю, что здесь должно быть, скажем, не ведомство, а может быть некий фонд, который мог бы быть государственным, и в котором жилье не подлежало бы приватизации. Как бы хорошо ни звучал термин "бесконечная приватизация", который у нас продлен сейчас бессрочно, именно этот пункт и осложняет ситуацию, вот, допустим, с предоставлением жилья в социальный найм или так далее сказал Пономарев

При этом он обратил внимание на европейский опыт.

В Германии, в Бельгии, например, если человек имеет право на вот такое, назовем так, социальное жилье, то выселение там не проще, чем из собственности. То есть только через суд, только в очень суровых формах. То есть у них там прямо вот это право арендатора прописано настолько жестко, что, в принципе, всех оно и устраивает.... Они не наследуются, они могут могут быть унаследованы, если наследник тоже нуждающийся пояснил Пономарев

Пересмотр подходов к обновлению жилищного фонда также имеет значение, подчеркнул он.

Хороший капитальный ремонт, будучи сильно дешевле новой стройки, вполне возвращает потребительскую характеристику дома, если заменят сети и все остальное - замечательные получаются вещи. Вот на эту сторону надо посмотреть. Тем не менее это требует системного решения. То есть не все подряд сносим, а те серии или, допустим, типологию домов кирпичных качественных, хороших, все-таки по возможности сохранять. Но здесь тоже нужен маневренный фонд отметил Пономарев

Объем непригодного жилья в РФ может расти быстрее, чем раньше - примерно на 2,2 млн кв. м ежегодно, заявлял президент Владимир Путин.