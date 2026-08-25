Эксперт раскрыл, кому выгодно обострение отношений между США и Канадой Политолог Дудаков: премьеру Канады Карни выгодно обострение отношений с США

Москва25 авг Вести.Премьер-министр Канады Марк Карни заинтересован в обострении отношений между Оттавой и Вашингтоном. Такое мнение в беседе с KP.RU высказал политолог Малек Дудаков.

Эксперт объяснил, что в настоящий момент в Канаде фиксируются серьезные антиамериканские настроения.

Этим Карни и пользуется, чтобы увеличивать свою популярность. Он старается диверсифицировать экономику, снизить зависимость от американского рынка, поставлять больше нефти в другие страны. Канадцы строят трубопроводы к западному побережью, чтобы выходить на азиатские рынки сказал Дудаков

Отмечается также, что канадский премьер приостановил участие Канады в американских военных программах, например, отказался приобретать истребители F-35.

США и Канада 21 августа не смогли заключить торговое соглашение, при этом каждая сторона обвинила другую в срыве переговоров, которые продолжались на протяжении трех дней. Позже американский президент Дональд Трамп заявил, что Вашингтон с 1 января 2027 года повышает пошлины на канадские автомобили, автозапчасти и сталь до 50%.

Глава Белого дома также назвал Карни и главу канадской провинции Онтарио Дага Форда "клоунами" после срыва торговой сделки.