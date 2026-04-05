Москва5 апр Вести.Жители США негативно оценили операцию американских военных по похищению президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги. Такое мнение ИС "Вести" выразил директор Института Латинской Америки Российской академии наук (ИЛА РАН) Дмитрий Розенталь.

По его мнению, большая часть американцев сфокусирована на внутренних проблемах своей страны, общества, семьи и отвлекаться от этого для них не представляет интереса, однако согласно опросам общественного мнения, американцы не поддерживают политику президента страны в отношении стран Латинской Америки.

Это связано с тем, прежде всего, что большая часть американского общества сфокусирована на внутренних проблемах Соединенных Штатов, на проблемах, связанных с экономикой, на проблемах, связанных, опять-таки, с нелегальной миграцией, с наркотрафиком, который там есть. И отвлечение внимания, непонятно на что, опять-таки, на смену режимов в соседних странах - это не то, что должно волновать американского избирателя. И, в общем-то, американцы, если посмотреть на общественное мнение, очень негативно отнеслись к этой истории с Венесуэлой рассказал Розенталь

Ранее сообщалось, что в ночь на 3 января США провели в Венесуэле масштабную операцию по похищению Мадуро и Флорес. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что глава республики и его жена предстанут перед американским судом по делу о "наркотерроризме" и угрозе безопасности США.

На данный момент полномочия главы Венесуэлы были временно переданы вице-президенту республики Делси Родригес.