Москва6 апр Вести.Сейчас цена на галлон бензина в США приблизилась, а в некоторых штатах и превысила отметку в $4. Это показатели, которые были во времена топливного дефицита 2022 года. Об этом ИС "Вести" заявил аналитик Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Егор Торопов.

Он добавил, что тогда топливо в США дорожало до уровня в $4 за галлон несколько месяцев, а сейчас такой результат был достигнут всего за один.

В Соединенных Штатах цена за галлон бензина, это около 4 литров, уже приблизилась к отметке $4. В отдельных штатах уже и превышает эту отметку. То есть, таким образом, они вернулись к уровню топливного дефицита 2022 года. Когда из-за антироссийских санкций топливо резко подорожало в течение буквально нескольких месяцев до таких же отметок, до которых оно сейчас подорожало всего лишь за один месяц рассказал Торопов

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что внутренний рынок РФ полностью обеспечен топливом. По его словам, задачей сейчас является обеспечить, чтобы бензин, который производится в России, оставался внутри страны.