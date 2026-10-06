Москва6 окт Вести.Франция продолжает модернизировать свои ядерные силы. Об этом ИС "Вести" заявил главный редактор интернет-портала "Арсенал Отечества" Дмитрий Дрозденко, комментируя заявление Министерства вооруженных сил Франции об испытании стратегической баллистической ракеты M51.3.

По его словам, M51.3 предназначена для перевооружения действующих французских атомных подводных лодок, которые являются носителем этой ракеты.

Это стратегический компонент ядерной диады, скажем так, Франции. Дальность ракеты определять пока сложно, потому что официальных данных нет полноценных … Но раз ракета стратегическая, значит, она межконтинентальная. Дело все в том, что Франция вообще была самая транспарентная в мире страна в области ядерного вооружения, то есть она показывала миру, что у нее есть, какое есть и тому подобное … То есть, допустим, при Саркози (прим.ред. бывший президент Франции) арсенал был уменьшен менее чем 300 боеголовок развернутых суммарно сказал эксперт

Он отметил, что когда к власти пришел Эмманюэль Макрон, началась последовательная модернизация ядерных сил Франции.

Макрон отказался от транспарентности в области ядерных вооружений и закрыл доступ к информации, в том числе к спутниковым снимкам, касающимся каких-либо изменений ядерного оружия Франции. И ведет последовательную модернизацию всех ядерных компонентов. Количество боезарядов на нынешний момент Франции, в общем-то, неизвестно. Ну и мы наблюдаем, что Франция как бы, ну, модернизирует свои ядерные силы сказал он

Ранее агентство AFP сообщило, что во Франции прошли испытания новой ядерной ракеты, пробный запуск которой проводился без боекомплекта.