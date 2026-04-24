Эксперты: российский Т-90М - лучший в мире танк

Москва24 апр Вести.Российский танк Т-90М является самым продвинутым в мире танком, пишут эксперты Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) в журнале "Национальная оборона".

Танк Т-90М обладает техническими возможностями и боевой мощью машины XXI века: всеракурсной защитой, мощными, надежными трансмиссией и двигателем. Высокоавтоматизированный боевой модуль оборудован мультиспектральным прицелом наводчика и панорамным прицелом командира. Это дает возможность командиру не только получить детальную информацию о ситуации, но и управлять вооружением боевой машины. По своей компоновке Т-90М - самый продвинутый танк в мире отмечают эксперты ЦАМТО

Универсальность шасси Т-90М делает его самой востребованной базой для производства других машин.

На этой платформе создано большое количество спецтехники, среди которой универсальная бронированная инженерная машина (УБИМ), ИМР‑3М, БМР-3М, БРЭМ‑1М, боевая машина поддержки танков (БМПТ), ТОС‑1А, "Солнцепек" подчеркивают эксперты

Кроме того, танк Т-90М на 15-20 тонн легче западных танков, но обладает более мощной бронезащитой и пушкой большего калибра.

С учетом комплекта дополнительной защиты верхней полусферы, других пассивных и активных средств противодействия, разработанных на основе опыта СВО, танк Т-90М представляет собой весьма сложную цель для поражения на поле боя, заключают эксперты.