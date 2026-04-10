Эквадор обложит товары из Колумбии пошлинами в размере 100% из-за наркотрафика

Москва10 апр Вести.Власти Эквадора увеличат с 50% до 100% размер торговых пошлин на колумбийские импортные товары на фоне наркопреступности в приграничной зоне.

Об этом сообщает пресс-служба эквадорского Министерства производства, внешней торговли и инвестиций.

По информации ведомства, данное решение принято в связи с отсутствием со стороны Колумбии конкретных и эффективных шагов по обеспечению безопасности на границе.

Новые правила вступают в законную силу с 1 мая.

Первое повышение торговых пошлин произошло в январе 2026 года, тогда Эквадор ввел надбавку в 30% на весь импорт из Колумбии. Богота ответила введением симметричных мер. В марте Эквадор увеличил размер импортных пошлин до 50%.

Ранее США объявили о заключении рамочных соглашений о взаимной торговле с ключевыми латиноамериканскими партнерами – Сальвадором, Эквадором и Гватемалой.