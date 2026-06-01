Москва1 июнВести.Энергодар временно остался без внешнего электроснабжения в связи с повреждениями на ЛЭП. Об этом сообщил глава города Максим Пухов.
В связи с повреждениями на линиях электропередачи Энергодар временно остался без внешнего электроснабжения. Критически важная инфраструктура переведена на резервные источники питаниянаписал Пухов в своих соцсетях
Он добавил, что энергетики обеспечивают устойчивое функционирование систем жизнеобеспечения.
Сейчас специалисты профильных служб оценивают ситуацию и занимаются восстановлением электроснабжения.