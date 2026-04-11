Трамп: главным пунктом сделки с Ираном должен быть его отказ от ядерного оружия

"Это прежде всего": Трамп назвал критерий "хорошей сделки" с Ираном

Москва11 апр Вести.Главным требованием США на потенциальных переговорах с Ираном станет предотвращение создания Тегераном ядерного оружия, заявил американский президент Дональд Трамп.

Соответствующий комментарий последовал в ходе беселы политика с журналистами.

Никакого ядерного оружия (у Ирана – прим. ред.). Это прежде всего ответил Трамп на вопрос, что он считает критерием "хорошей сделки" с Исламской Республикой. Его слова приводит ТАСС

28 февраля США и Израиль начали наносить удары по объектам как военного, так и гражданского назначения, а также нефтехимической промышленности на территории Ирана.

Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили необходимостью превентивного удара, ссылаясь на "угрозу" со стороны Ирана из-за наличия у страны компонентов ядерной программы.

3 марта Трамп утверждал, что Исламская Республика могла получить ядерное оружие еще три года назад, если бы США не вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Тегерана.

24 марта, незадолго до возможных переговоров о прекращении огня в регионе, глава Белого дома заявил, что иранская сторона в ходе предварительных консультаций с США выразила готовность подтвердить отказ Тегерана от разработки ядерного оружия.