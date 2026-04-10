ЕС будет искать варианты, чтобы дать кредит Украине в обход Венгрии и Словакии

Москва10 апр Вести.Евросоюз будет искать другие варианты, чтобы передать Украине заблокированный Венгрией и Словакией кредит в 90 миллиардов евро и продолжить кровопролитие. Об этом информационной службе "Вести" заявил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

Дипломат подчеркнул, что в случае остановки финансирования и снабжения вооружением Украины конфликт выдохнется.

Допускаю, что сейчас при замороженных вот этих или блокированных 90 миллиардах они будут искать другие варианты. То есть это отдельные государства, к примеру, будут давать кредиты Украине, Евросоюз найдет какой-то изощренный способ еще выделения денег, допустим, может быть, не в том объеме, может быть, не такими траншами, но все равно Евросоюз продолжит пока поддерживать это кровопролитие. Понимаете, всем же прекрасно видно, что если Украину перестанут содержать и снабжать вооружением, конфликт – все, конфликт выдохнется заявил Мирошник

В марте Венгрия и Словакия блокировали решение Европейского союза о выделении военного финансирования Киеву в размере 90 млрд евро на 2026-2027 годы и принятие 20-го пакета антироссийских санкций.

Ранее Еврокомиссия объявила, что предлагает Совету ЕС выделить Украине 45 миллиардов евро на развитие беспилотных технологий в обход позиции Венгрии и Словакии, заблокировавших кредит.