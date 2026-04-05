Развожаев: в Нахимовском районе Севастополя сбили еще две воздушных цели

Еще две воздушных цели уничтожены силами ПВО в Севастополе

Москва5 апр Вести.Две воздушных цели сбиты силами ПВО и Черноморского флота в Севастополе. Об этом губернатор города Михаил Развожаев сообщил в MAX.

Он уточнил, что гражданские объекты не пострадали в результате произошедшего.

Уже сбито 2 воздушных цели в Нахимовском районе пишет Развожаев

Он призвал жителей города соблюдать меры предосторожности: покинуть открытые пространства и оставаться в безопасных местах.

Днем этого же дня, 5 апреля, были сбиты еще три воздушных цели. Осколки одного из беспилотников повредили линии электропередачи, из-за чего без света остались несколько населенных пунктов.