Москва5 апрВести.Две воздушных цели сбиты силами ПВО и Черноморского флота в Севастополе. Об этом губернатор города Михаил Развожаев сообщил в MAX.
Он уточнил, что гражданские объекты не пострадали в результате произошедшего.
Уже сбито 2 воздушных цели в Нахимовском районепишет Развожаев
Он призвал жителей города соблюдать меры предосторожности: покинуть открытые пространства и оставаться в безопасных местах.
Днем этого же дня, 5 апреля, были сбиты еще три воздушных цели. Осколки одного из беспилотников повредили линии электропередачи, из-за чего без света остались несколько населенных пунктов.