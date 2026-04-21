Трамп: Европа должна привести себя в порядок, иначе ее больше не будет

Москва21 апр Вести.Европа должна привести в порядок проблемы в сферах энергетики и иммиграции. Иначе ее "больше не будет", заявил американский президент Дональд Трамп.

В интервью телеканалу CNBC он напомнил свои слова о том, что Европа является бумажным тигром.

Ранее Politico, ссылаясь на европейских представителей, отмечало, что резкая риторика Трампа в адрес союзников Вашингтона по НАТО подталкивает страны Европы к поиску альтернативных механизмов безопасности.