Москва21 апр Вести.Федеральная антимонопольная служба одобрила сделку по продаже доли Росатома в 49% в ООО "УК" Дело". Ходатайство о приобретении активов подал основатель и совладелец группы компаний "Дело" Сергей Шишкарев. Об этом журналистам рассказал его официальный представитель.

Шишкарев уже владеет 51% головной компании. Теперь он намерен приобрести оставшиеся 49%, которые находятся в собственности Росатома.

Сделка о приобретении Сергеем Шишкаревым доли Росатома одобрена ФАС с рядом предписаний, которые касаются ключевых операционных активов ГК "Дело" сказал представитель

Уточняется, что предписания ФАС будут действовать следующие десять лет. В частности, компания должна будет публиковать на своей сайте информацию о ценовой и сбытовой политике.

Ранее Шишкарев рассказал, за счет каких ресурсов он планирует выкупить оставшиеся 49% управляющей компании "Дело".