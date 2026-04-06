Москва6 апрВести.Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проведет анализ ценообразования на куриные яйца и питьевое молоко в розничной торговле. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.
Ведомство направило запросы крупнейшим федеральным сетям.
У ретейлеров запросили данные о еженедельной и ежемесячной динамике средневзвешенных закупочных и розничных цен на эти товары, а также об объемах закупки и реализации за период с января по апрель 2026 года.
Анализ коснется всех товарных позиций независимо от их ценового сегмента.
В ФАС предупредили, что в случае выявления признаков нарушения антимонопольного законодательства меры реагирования будут приняты незамедлительно.
С апреля ведомство получило возможность самостоятельно пересматривать предельные уровни тарифов в случае неисполнения решений региональными властями.