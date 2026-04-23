Москва23 апр Вести.ВСУ продолжают атаковать территорию Самарской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев в своем канале MAX.

Он добавил, что в настоящее время работает ПВО.

Глава региона призвал жителей не размещать в чатах и пабликах фотографии и видео беспилотников, а также последствий их применения.

В результате ночной атаки беспилотников на регион погиб один человек, есть пострадавшие. В Новокуйбышевске обломки БПЛА упали на территорию промпредприятия, в Самаре повредили крышу многоквартирного дома.