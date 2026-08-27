Татьяна Ким в пятый раз признана богатейшей женщиной в РФ с капиталом в $5 млрд

Forbes: Татьяна Ким в пятый раз возглавила рейтинг богатейших женщин России Татьяна Ким в пятый раз признана богатейшей женщиной в РФ с капиталом в $5 млрд

Москва27 авг Вести.Основатель Wildberries, глава RWB Татьяна Ким в пятый раз возглавила топ-20 богатейших женщин России по версии Forbes с капиталом $5 млрд.

На втором месте с состоянием в $1,3 млрд оказалась президент Inteco Management Елена Батурина, третье с $1,25 млрд заняла вдова бизнесмена Владимира Когана, Генеральный директор "БФА-Девелопмент" Людмила Коган.

Дочь экс-совладельца "Лукойла" Екатерина Федун с состоянием в $1 млрд оказалась на четвертом месте. Следом за ней, на пятой строчке, стоит Екатерина Федун с состоянием в $1 млрд.

По данным Forbes, совокупный капитал участниц рейтинга сократился за год на $6,8 млрд.