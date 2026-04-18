Фоторобот спустя 23 года помог выйти на убийцу в Подмосковье В подмосковном СК рассказали детали следствия по делу об убийстве Мениса

Москва18 апр Вести.На след преступников, совершивших убийство директора лицея №10 им. Ю.А. Гагарина Вадима Мениса, удалось выйти благодаря фотороботу, составленному 23 года назад. Об этом в интервью автору ИС "Вести" Эдуарду Петрову рассказал руководитель следственного отдела по городу Люберцы ГСУ СК РФ по Московской области Анатолий Филькин.

По его словам, раскрытие преступлений прошлых лет для представителей следствия является почетным, поскольку улучшает профессиональные навыки.

Убийство Вадима Мениса в октябре 2002 года, как выяснило следствие, было заказным. Заказчиком преступления мог быть местный криминальный авторитет Владимир Казаков, который позднее погиб в ДТП.

Мы стали более детально изучать личность Казакова. Было установлено том, что у Казакова есть личный водитель, а также он приобрел участок в Раменском районе, где строил дом, частный дом. Мы установили личности строителей. И было поразительное сходство между фотороботом, составленным 23 года назад, и строителем, который осуществлял строительство дома у Казакова в Раменском районе пояснил Филькин

Оперативники обнаружили, что бывший строитель Казакова находится на территории ДНР, его впоследствии задержали. Фигурант признался в совершении убийства. По его словам, в совершении преступления ему помогал житель Люберец, работавший у Казакова водителем.

В октябре 2025 года обоих фигурантов отправили под арест. Им предъявлено обвинение в убийстве директора люберецкого лицея, также они подозреваются в покушении на убийство еще двух человек.