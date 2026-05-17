В Белгородской области при атаке дрона погиб водитель грузовика

Москва17 мая Вести.В ночь на воскресенье, 17 мая, в селе Нежеголь Шебекинского округа FPV-дрон нанес удар по грузовому автомобилю. Водитель скончался на месте от полученных ранений. Об этом сообщил оперативный штаб Белгородской области в своем Telegram-канале.

Личность погибшего сейчас выясняют.

Оперштаб выразил глубокие соболезнования родным и близким погибшего.

Отмечается, что автомобиль полностью сгорел.