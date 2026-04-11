Москва11 апр Вести.Два из трех новых автомобиля к 2030 году должны быть электрическими, заявил премьер-министр Франции Себастьян Лекорню в ходе обращения к гражданам на фоне рекордно высоких цен на топливо в стране.

Лекорню обратился к французам со ступеней Матиньонского дворца, указав на выгоду и доступность электромобилей на фоне скачка цен на топливо.

Еще пять лет назад Франция вовсе не производила электромобили. Сегодня же, благодаря нашим промышленникам, а также системе государственных субсидий, электромобиль при покупке обходится не дороже автомобиля с двигателем внутреннего сгорания заявил Лекорню, его слова приводит Le Monde

По оценке премьера, стоимость поездки на электромобиле на 100 километров обойдется французам в 2-3 евро, а на дизельном – более 10 евро.

Лекорню поставил перед производителями цель производить 400 тысяч электромобилей в год к 2027 году и один миллион к 2030 году. Кроме того, правительство с июня намерено субсидировать покупку 50 тысяч электромобилей.

Однако, как пишет Le Monde, план политика вызывает сомнения, поскольку он не уточнил, кто именно намерен финансировать обозначенный сдвиг в сторону электротранспорта. Кроме того, в своей речи Лекорню затронул только один аспект экологического перехода из трех.

Издание также отмечает незначительное политическое влияние речи премьера. А оппозиция нынешнего французского правительства раскритиковало обращение Лекорню за бездействие в отношении топливного кризиса.

После начала ближневосточного конфликта и закрытия Ормузского пролива цены на автомобильное топливо во Франции достигли рекордных двух евро за литр. Местные СМИ писали о случае, когда француженка ради экономии пересела на лошадь, чтобы забирать сына из школы.