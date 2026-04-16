Французы готовятся к теракту в Лондоне на фоне эскалации на Ближнем Востоке Standard: французы готовятся к теракту в Лондоне, дипломаты провели учения

Москва16 апр Вести.Французские дипломаты провели в Лондоне учения по отработке сценариев реагирования на теракты на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Такую информацию распространило издание Standard, сославшись на источники.

Франция готовится к террористической атаке на Лондон​​​. Французские дипломаты в столице провели учения по "кризисному управлению" в связи с возможным крупным инцидентом в городе говорится в материале

По информации издания, в этих мероприятиях также были задействованы сотрудники консульства Франции в Лондоне. План предусматривает оказание ими поддержки пострадавшим и их семьям, сказано в материале.

Журналисты уточняют, что в целом планы Франции охватывают большое количество сценариев; среди них есть и те, которые предусматривают действия на случай, если жертвами терактов окажутся французы. В случае крупной трагедии Франция может привлечь к работе сотрудников центра кризисного регулирования и поддержки в Париже.

Газета также утверждает, ссылаясь на полицию Великобритании, что за последний год в Соединенном Королевстве раскрыли свыше 20 заговоров, целью которых были теракты.