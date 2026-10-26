ФСБ: агенты СБУ планировали теракт на объектах электроэнергетики и ПРО в Москве

ФСБ сорвала план СБУ атаковать дронами объекты ПРО и энергетики Москвы ФСБ: агенты СБУ планировали теракт на объектах электроэнергетики и ПРО в Москве

Москва26 окт Вести.В Москве сотрудники ФСБ России предотвратили теракты на объектах электроэнергетики и противоракетной обороны (ПРО), которые должны были совершить агенты Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ведомства.

По данным ФСБ, агентами СБУ оказались выходцы из Закавказья, 1991 и 1998 годов рождения. Один из фигурантов был завербован сотрудником украинских спецслужб. По его заданию мужчина прибыл в Россию для подготовки и совершения диверсии. Для этого он привлек своего знакомого из близкого окружения. Злоумышленники отправились в Смоленскую и Калужскую области, где они изъяли из тайников FPV-дроны и компоненты самодельных взрывных устройств.

Ими было отработано задание по настройке ударных БПЛА, их доставке на точку запуска в Московской области и включению устройств перед взлетом. Дальнейшее управление дронами должно было происходить дистанционно с территории Украины говорится в заявлении

Диверсантов поймали еще на этапе подготовки к теракту. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье об участии в террористическом акте. Суд избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу.