Москва23 апрВести.В Калмыкии загорелась фура, груженая картоном, огонь удалось потушить, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС России.
Инцидент произошел вечером 23 апреля на 40-м километре автомобильной дороги "Элиста - Минеральные воды" на территории Приютненского района.
На территории Приютненского района произошло возгорание прицепа грузового автомобиля груженного картоном. Возгорание произошло в ходе движенияговорится в сообщении
Площадь пожара составила 50 квадратных метров. Огонь потушен. В результате происшествия никто не пострадал.
Причины случившегося и материальный ущерб устанавливаются.