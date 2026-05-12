В состав сборной РФ на товарищеские матчи вошел 18-летний Амир Ибрагимов из "МЮ"

Футболист "Манчестер Юнайтед" впервые вошел в состав сборной РФ В состав сборной РФ на товарищеские матчи вошел 18-летний Амир Ибрагимов из "МЮ"

Москва12 мая Вести.Футболист английского "Манчестер Юнайтед" 18-летний Амир Ибрагимов вошел в расширенный состав сборной России на предстоящие товарищеские матчи. Об этом сообщается в Telegram-канале Российского футбольного союза.

Всего в состав вошли 36 игроков, в числе которых также оказались Александр Головин и Александр Соболев.

На ближайшем сборе российская команда сыграет против команд Египта (28 мая), Буркина-Фасо (5 июня) и Тринидада и Тобаго (9 июня).

Амир Ибрагимов выступает за молодежную команду "Манчестер Юнайтед". В апреле 2025 года футболист подписал первый профессиональный контракт с английским клубом. На счету полузащитника есть матчи за сборные Англии до 15 и 16 лет.

В марте 2026 года сборная РФ провела два товарищеских матча – с командой Мали в Санкт-Петербурге, а также со сборной Никарагуа в Краснодаре.