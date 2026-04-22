Москва22 апрВести.Программу упрощенного оформления гаражей и земли под ними могут продлить еще на 5 лет, до 1 сентября 2031 года. Об этом РИА Новости рассказал зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.
Соответствующий законопроект уже находится на рассмотрении Госдумысообщил парламентарий
Он напомнил, что амнистия действует в России с сентября 2021 года. Программа позволяет в упрощенном порядке оформить в собственность гараж и участок под ним, если строение возведено до 1 декабря 2004 года и не признано самовольным. За время действия программы оформлено почти 750 тыс. гаражей и участков. Изначально амнистия должна была завершиться 1 сентября 2026 года.
В свою очередь, член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский назвал продление абсолютно оправданным: механизм оказался востребованным, люди получили возможность защитить имущество, передавать его по наследству и продавать без правовых споров.
"Зачем нужно продление? Потому что значительная часть гаражей по стране до сих пор остаЕтся неоформленной", — подчеркнул Якубовский.