Программу "гаражной амнистии" могут продлить еще на 5 лет

"Гаражную амнистию" в России могут продлить до 2031 года

Москва22 апр Вести.Программу упрощенного оформления гаражей и земли под ними могут продлить еще на 5 лет, до 1 сентября 2031 года. Об этом РИА Новости рассказал зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

Соответствующий законопроект уже находится на рассмотрении Госдумы сообщил парламентарий

Он напомнил, что амнистия действует в России с сентября 2021 года. Программа позволяет в упрощенном порядке оформить в собственность гараж и участок под ним, если строение возведено до 1 декабря 2004 года и не признано самовольным. За время действия программы оформлено почти 750 тыс. гаражей и участков. Изначально амнистия должна была завершиться 1 сентября 2026 года.

В свою очередь, член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский назвал продление абсолютно оправданным: механизм оказался востребованным, люди получили возможность защитить имущество, передавать его по наследству и продавать без правовых споров.

"Зачем нужно продление? Потому что значительная часть гаражей по стране до сих пор остаЕтся неоформленной", — подчеркнул Якубовский.