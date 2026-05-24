Генерал-майор Макаров назначен на должность замминистра внутренних дел РФ "Честный детектив": генерал-майор Макаров назначен на должность замглавы МВД

Москва24 мая Вести.Генерал-майор внутренней службы Алексей Макаров назначен на должность заместителя министра внутренних дел Российской Федерации. Об этом написал Эдуард Петров со ссылкой на информацию источника "Честного детектива" в своем канале в мессенджере MAX.

Он также рассказал, что этим же указом экс-замглавы МВД России Виталий Шулика был переведен в Министерство обороны РФ и занял должность заместителя министра обороны РФ Андрея Белоусова.

По данным источника "Честного детектива", указом президента Российской Федерации от 22.05.2026 генерал-майор внутренней службы Макаров Алексей Николаевич назначен на должность заместителя министра внутренних дел Российской Федерации. Этим же указом генерал-майор полиции Глуздаков Андрей Валерьевич назначен на должность заместителя начальника ГУ МВД России по г. Москве - начальника тыла. Также экс-замглавы МВД России Виталий Шулика переведен в Министерство обороны РФ и стал заместителем Андрея Белоусова. сообщил Петров

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, которым освободил генерал-полковника полиции Александра Горового от должности первого заместителя министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева.