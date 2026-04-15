Москва15 апр Вести.Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов провел переговоры с главой генштаба ВС Монголии генерал-лейтенантом Сунрэвом Ганбямбой, сообщило Минобороны России.

Рассматриваем Монголию как одного из важнейших партнеров России, взаимодействие с которым традиционно строится на дружбе, доверии и добрососедстве подчеркнул Герасимов

Он подчеркнул, что российско-монгольское сотрудничество основывается на всеобъемлющем стратегическом партнерстве и на основе договоренностей, достигнутых в ходе встречи лидеров стран в сентябре 2024 года.

Герасимов отметил активное развитие военно-делегационного обмена и регулярные совместные мероприятия оперативной и боевой подготовки. Также между налажено взаимодействие между военно-образовательными организациями и по линии приграничных военных округов.

Генерал ВС РФ выразил уверенность в том, что итоги встречи дадут новый импульс сотрудничеству между странами во взаимовыгодных областях.

Главы наших государств подписали договор о дружественных отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнерстве. В связи с этим наши отношения развиваются во всех областях, в том числе в сфере обороны подчеркнул генерал-лейтенант Ганбямба

Ранее глава Минобороны РФ Андрей Белоусов провел переговоры с главами военных ведомств ряда стран СНГ.