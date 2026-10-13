Бастрыкин дал согласие на возбуждение дела против судьи в отставке с Кубани

Глава СК согласен на возбуждение дела против судьи в отставке с Кубани за взятку Бастрыкин дал согласие на возбуждение дела против судьи в отставке с Кубани

Москва13 окт Вести.Председатель СК России Александр Бастрыкин направил в Высшую квалификационную коллегию судей представление о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении судьи Староминского районного суда Краснодарского края в отставке Александра Довбни, сообщает Следком в мессенджере MAX.

В отношении судьи проведена проверка. Как выяснилось, 21 ноября 2024 года Довбня, временно исполняя полномочия председателя указанного суда, в своем служебном кабинете получил от адвоката Романа Попова взятку в виде 100 тысяч рублей за вынесение по иску местного жителя заведомо неправосудного решения о заключении между администрацией муниципалитета и истцом договора купли-продажи земельного участка. Решение было вынесено и оглашено, но в вышестоящей инстанцией оно было отменено как незаконное.

Кроме того, Довбня 25 марта 2025 года получил через Попова взятку от Ованеса Кочаряна за принятие решения об установлении юридического факта, явившегося основанием для получения последним вида на жительство в РФ.

По результатам проверки председателем СК России А.И. Бастрыкиным в Высшую квалификационную коллегию судей РФ направлено представление о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении Довбни по ч. 4 ст. 290, ч. 1 ст. 305, ч. 1 ст. 291.2 УК РФ отмечается в публикации

В отношении Попова и Кочаряна, которые давали взятки, судом ранее были вынесены обвинительные приговоры.