Москва11 апр Вести.Российская правовая система оптимальна для защиты интересов бизнеса, поскольку лишена политической дискриминации, в отличие от западной. Об этом заявил глава ВТБ Андрей Костин.

Комментируя статью председателя Верховного суда России Игоря Краснова для РБК, Костин заявил, что в западной судебной системе наблюдается "неприкрытая дискриминация российских компаний по политическим мотивам".

[Российская правовая система] обеспечивает прозрачность процедур, предсказуемость результатов в разумные сроки, а главное — дает всем участникам коммерческих споров возможность честно отстаивать свои интересы подчеркнул глава банка

В качестве примера Костин привел историю с VTB Bank (Europe) SE в Германии. Он заявил, что европейские суды фактически превратились в орудие для рейдерского захвата собственности, проигнорировав базовые нормы ее защиты.

Председатель Верховного суда Игорь Краснов в своей статье ранее отметил, что при выборе места для разбирательства предпринимателям следует руководствоваться не престижем, а прагматизмом — предсказуемостью решений и управляемостью рисков. По его словам, прежняя "мода" на лондонский или нью-йоркский арбитраж обманчива, а их хваленая независимость на деле часто оказывается фикцией.