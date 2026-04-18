Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории ФК "Акрон" и российского футбола

Москва18 апр Вести.Нападающий "Акрона" Артем Дзюба установил новый рекорд, став лучшим бомбардиром в истории тольяттинского футбольного клуба, сообщила команда в своем Telegram-канале.

Это достижение футболист оформил в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против казанского "Рубина", забив гол на 62-й минуте и сравняв счет — 1:1.

Таким образом, Дзюба превзошел предыдущий рекорд, который принадлежал Андресу Понсе, забив свой 18-й мяч за "Акрон".

Всего на счету Дзюбы 248 голов, что делает его лучшим бомбардиром в истории российского футбола. В текущем сезоне 2025/2026 он провел за "Акрон" 22 матча в РПЛ, отметившись 8 голами и 5 результативными передачами.

Приятно, что стал лучшим бомбардиром клуба. Все не зря, значит. Мне так поплохело. Я под конец набегался, "бледного" поймал рассказал форвард по итогам матча в интервью "Матч ТВ"

4 апреля московский ЦСКА одержал победу над "Акроном" в матче 23-го тура РПЛ со счетом 2:1. Встреча прошла на стадионе "Солидарность Арена" в Самаре.

37-летний Дзюба оценивается порталом Transfermarkt в 1,20 миллиона евро (107,5 миллиона рублей), Его действующий контракт с "Акроном" истекает 30 июня 2026 года.