Москва16 авгВести.В Калининграде завершилась встреча четвертого тура чемпионата России по футболу между местной "Балтикой" и московским "Спартаком". Красно-белые оказались сильнее соперника со счетом 2:1.
В составе победителей мячи забили Манфред Угальде (20-я минута) и Пабло Солари (49-я). Перешедший в "Спартак" из "Рубина" Мирлинд Даку отметился первым результативным действием за москвичей, отдав голевую передачу на Угальде. У проигравших отличился Андрей Мендель (23-я).
Красно-белые впервые за три года сумели обыграть "Балтику". Победа над калининградской командой позволила столичному клубу набрать девять очков и подняться на третью строчку в турнирной таблице РПЛ. "Балтика" с шестью очками располагается на шестом месте.
"Спартак" в пятом туре чемпионата России примет 23 августа санкт-петербургский "Зенит", а калининградцы на следующий день встретятся дома с казанским "Рубином".