"Спартак" победил "Балтику" со счетом 2:1 в Калининграде

Голевая передача Даку помогла "Спартаку" одолеть "Балтику" на выезде "Спартак" победил "Балтику" со счетом 2:1 в Калининграде

Москва16 авг Вести.В Калининграде завершилась встреча четвертого тура чемпионата России по футболу между местной "Балтикой" и московским "Спартаком". Красно-белые оказались сильнее соперника со счетом 2:1.

В составе победителей мячи забили Манфред Угальде (20-я минута) и Пабло Солари (49-я)​​​. Перешедший в "Спартак" из "Рубина" Мирлинд Даку отметился первым результативным действием за москвичей, отдав голевую передачу на Угальде. У проигравших отличился Андрей Мендель (23-я).

Красно-белые впервые за три года сумели обыграть "Балтику". Победа над калининградской командой позволила столичному клубу набрать девять очков и подняться на третью строчку в турнирной таблице РПЛ. "Балтика" с шестью очками располагается на шестом месте.

"Спартак" в пятом туре чемпионата России примет 23 августа санкт-петербургский "Зенит", а калининградцы на следующий день встретятся дома с казанским "Рубином".