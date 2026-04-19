Голикова рассказала об особенностях наблюдения у врача по здоровому долголетию

Москва19 апр Вести.Новые врачи по здоровому долголетию станут предупреждать россиян о потенциальном развитии какой-либо болезни и пытаться не допустить ее прогрессирования.

Об этом заявила российский вице-премьер Татьяна Голикова в беседе с РИА Новости.

Они занимаются предрисками пояснила политик

По словам вице-премьера, новые врачи будут являться элементом охраны здоровья и предотвращения появления недугов в будущем. Так, при обнаружении болезни медики будут направлять пациента на дополнительное обследование.

При этом центры здорового долголетия начнут появляться по всей России. К концу 2026 года в каждом регионе может открыться по меньшей мере один подобный центр, добавила Голикова

Ранее стало известно, что должность врача по медицине здорового долголетия будет введена в России в 2026 году.