Головин забил пятый гол в сезоне чемпионата Франции по футболу

Головин стал автором пяти голов в сезоне Лиги 1 в ворота "Марселя"

Москва5 апр Вести.Полузащитник сборной России по футболу и французского клуба "Монако" Александр Головин отличился голом в матче против "Марселя" в рамках 28-го тура чемпионата Франции по футболу (Лига 1), сообщило издание Sport24.

Счет в игре был открыт на 59-й минуте благодаря точному удару россиянина.

В текущем сезоне 29-летний полузащитник провел 21 матч, в которых забил 5 голов и отметился 5 результативными передачами.

31 марта Головин в интервью ИС "Вести" рассказал, чем команда Никарагуа удивила российскую сборную в товарищеском матче в Краснодаре.