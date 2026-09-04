Греф назвал "попаданием в десятку" создание парка в Петропавловске-Камчатском Греф: создание парка в Петропавловске-Камчатском – попадание в десятку

Москва4 сен Вести.Открытие парка "Косатка" на берегу Култучного озера в Петропавловске-Камчатском стало "попаданием в десятку", спрос у жителей огромный. Об этом ИС "Вести" рассказал президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.

Он поделился, что в первый день открытия парка пришло большое количество детей.

Первый детский парк открыт на территории около двух гектаров. И мы увидели, что мы попали просто в десятку, потому что спрос огромный. Губернатор говорит: "Я даже столько детей никогда не видел, не знал, что у нас на Камчатке столько детей". Потому что огромное количество детей пришло в первый день после открытия парка поделился Греф

Глава "Сбера" также рассказал, что в планах - очистить озеро Култучное, куда раньше сбрасывались канализационные отходы.

Сейчас процесс [сброса отходов] остановлен. Мы совместно проектируем и строим новые очистные сооружения. Озеро будет очищено, и вся набережная вокруг озера, она попадает вот этот периметр реконструкции центра, она должна будет превратиться в такой очень привлекательный объект для жителей города, для возможности ее использования как зимой, так и летом добавил он

Говоря о благоустройстве Петропавловска-Камчатского, Греф сообщил о задаче ежегодно открывать в городе новые пространства.

У нас уже согласован объем работ на следующий год. Задача - каждый год открывать новые пространства. Почему именно городские пространства? Во-первых, у нас не очень хорошо с этим. Городские пространства должны быть очень функциональными для людей. Раньше что делали: асфальтировали, либо клали плитку, ставили какой-нибудь памятник, и, в общем, на этом вся работа заканчивалась сообщил глава Сбера

Также Герман Греф рассказал, что для "Сбера" отдельный вызов – сделать общественные пространства всесезонными. По его словам, эти пространства должны привлекать туристов.

В августе стало известно, что на берегу Култучного озера в Петропавловске-Камчатском при поддержке "Сбера" и правительства Камчатского края открылся ландшафтный парк.