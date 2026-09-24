Вице-премьер Григоренко: сегодня в сфере ИИ конкурируют не компании, а страны

Григоренко заявил, что конкуренция в ИИ идет между странами, а не компаниями Вице-премьер Григоренко: сегодня в сфере ИИ конкурируют не компании, а страны

Москва24 сен Вести.На сегодняшний день конкуренция в сфере искусственного интеллекта идет между государствами, а не компаниями. Такое мнение в интервью журналисту ИС "Вести" Марии Кудрявцевой озвучил заместитель председателя правительства РФ, руководитель Аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко.

Он добавил, что каждая страна старается поддерживать национальные компании, занятые в сфере разработки ИИ.

Законом определены такие понятия, как национальные суверенные модели искусственного интеллекта, большие технологические модели искусственного интеллекта. Зачем нужны эти определения? Для того чтобы, с одной стороны была возможность, вводя меры поддержки для разработчиков искусственного интеллекта, делать эти меры именно для своих разработчиков, потому что на сегодняшний день идет конкуренция в технологиях развития искусственного интеллекта не между компаниями, а между странами. Каждая страна поддерживает своих разработчиков, что естественно. Потому что технологии искусственного интеллекта - это технология, которая меняет не только будущее, но и настоящее рассказал Григоренко

Ранее Григоренко рассказал, что в последние годы отношение людей к ИИ сильно изменилось. Он заявил, что поменялось и его личное отношение.