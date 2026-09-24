Губернатор Хинштейн уехал на реабилитацию для полного восстановления после ДТП Губернатор Хинштейн пройдет реабилитацию для восстановления после зимнего ДТП

Москва24 сен Вести.Губернатор Курской области Александр Хинштейн пройдет реабилитацию, которая продлится 1,5 недели, чтобы полностью восстановиться после январского ДТП. Об этом он рассказал в видеообращении, опубликованном в его канале в мессенджере МАХ

Уважаемые друзья, … убыл на реабилитацию по настоянию врачей, для того чтобы окончательно завершить все процедуры и полностью восстановиться после тяжелой аварии. Самое главное, что врачи обещают: назад вернусь уже без палки, буду ходить не на трех, а на двух своих ногах сказал он

При этом губернатор подчеркнул, что продолжит контролировать всё, что происходит в Курщине, и держать постоянную связь с коллегами. Также он будет информировать граждан обо всем, что происходит, в своих соцсетях и в мессенджерах.

Через 1,5 недели Александр Хинштейн вернется в Курск.

ДТП произошло 22 января. На сложном участке дороги из-за плохих погодных условий автомобиль чиновника выбросило на обочину, столкновения с другими машинами не произошло. У Хинштейна были диагностированы переломы бедренной кости, трех ребер и двух поперечных отростков позвонка — он перенес операцию.