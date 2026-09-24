Москва24 сенВести.Губернатор Курской области Александр Хинштейн пройдет реабилитацию, которая продлится 1,5 недели, чтобы полностью восстановиться после январского ДТП. Об этом он рассказал в видеообращении, опубликованном в его канале в мессенджере МАХ
Уважаемые друзья, … убыл на реабилитацию по настоянию врачей, для того чтобы окончательно завершить все процедуры и полностью восстановиться после тяжелой аварии. Самое главное, что врачи обещают: назад вернусь уже без палки, буду ходить не на трех, а на двух своих ногахсказал он
При этом губернатор подчеркнул, что продолжит контролировать всё, что происходит в Курщине, и держать постоянную связь с коллегами. Также он будет информировать граждан обо всем, что происходит, в своих соцсетях и в мессенджерах.
Через 1,5 недели Александр Хинштейн вернется в Курск.
ДТП произошло 22 января. На сложном участке дороги из-за плохих погодных условий автомобиль чиновника выбросило на обочину, столкновения с другими машинами не произошло. У Хинштейна были диагностированы переломы бедренной кости, трех ребер и двух поперечных отростков позвонка — он перенес операцию.