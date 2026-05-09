Москва9 маяВести.На территории Орловской области за минувшие 24 часа сбили 10 беспилотных летательных аппаратов Украины. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков.

Он отметил, что это произошло, несмотря на договоренности о перемирии на время проведения 9 Мая.

В результате произошедших налетов беспилотников ВСУ на Орловскую область пострадавших и повреждений нет.

На местах падений обломков украинских БПЛА ведется работа сотрудниками МЧС и правоохранительных органов.