Губернатор Клычков: над Орловской областью уничтожено 10 БПЛА за сутки

Москва9 мая Вести.На территории Орловской области за минувшие 24 часа сбили 10 беспилотных летательных аппаратов Украины. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков.

Он отметил, что это произошло, несмотря на договоренности о перемирии на время проведения 9 Мая.

За прошедшие сутки на территории региона уничтожены 10 вражеских БПЛА написал глава области в своем канале в MAX

В результате произошедших налетов беспилотников ВСУ на Орловскую область пострадавших и повреждений нет.

На местах падений обломков украинских БПЛА ведется работа сотрудниками МЧС и правоохранительных органов.