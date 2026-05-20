Губерниев рассказал об итогах состоявшейся в Москве встречи с Вяльбе

Москва20 мая Вести.Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев и заместитель председателя Федерации лыжного спорта и сноуборда России (ФЛССР) Елена Вяльбе провели в Москве примирительную встречу.

Как пишет ТАСС, встречу организовал председатель ФЛССР Дмитрий Свищев.

Обе стороны высказали желание совместно работать на благо российского лыжного спорта. Все вопросы были обсуждены отметили в федерации

Губерниев в своем Telegaram-канале также прокомментировал итоги прошедшей беседы. По словам комментатора, он начинает работать с федерацией "во имя и во славу российского лыжного спорта".

Ранее Губерниев и Вяльбе часто вступали в публичные перепалки, критикуя работу друг друга.