Москва20 маяВести.Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев и заместитель председателя Федерации лыжного спорта и сноуборда России (ФЛССР) Елена Вяльбе провели в Москве примирительную встречу.
Как пишет ТАСС, встречу организовал председатель ФЛССР Дмитрий Свищев.
Обе стороны высказали желание совместно работать на благо российского лыжного спорта. Все вопросы были обсужденыотметили в федерации
Губерниев в своем Telegaram-канале также прокомментировал итоги прошедшей беседы. По словам комментатора, он начинает работать с федерацией "во имя и во славу российского лыжного спорта".
Ранее Губерниев и Вяльбе часто вступали в публичные перепалки, критикуя работу друг друга.