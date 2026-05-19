Москва19 мая Вести.Вторую часть названия группы "Иванушки International" будут зачеркивать на афишах до тех пор, пока острота дискуссии вокруг использования англицизмов сохраняется, сообщил ТАСС со ссылкой на продюсера коллектива, народного артиста России Игоря Матвиенко.

Пока есть острота вопроса, слово International будет зачеркнуто. Это, конечно, пиар-ход, но также это некая позиция. С одной стороны, это шутка, но с другой стороны, я абсолютно согласен, что количество англицизмов, а также англонеологизмов превысило все [нормы]. Это некий демарш с моей стороны сказал Матвиенко

В марте один из участников группы Андрей Григорьев-Апполонов, комментируя предложение Матвиенко переименовать коллектив, заявил, что их продюсер "очень круто хайпанул" и название останется прежним.