Москва16 ноя Вести.Искусственный интеллект помогает выявлять перспективные участки для поиска полезных ископаемых. Об этом в интервью журналисту ИС "Вести" Марине Громовой заявил руководитель Федерального агентства по недропользованию (Роснедра) Олег Казанов.

Он объяснил, что ИИ обрабатывает информацию, находит сходства с характеристиками известных месторождений и определяет участки, которые затем предстоит проверить с помощью бурения.

Как выглядит геофизика – летит самолет, и каждую секунду он пишет примерно 20 параметров. Один из которых координаты, а другой – замеры физических полей с интервалом, скажем, 0,2 секунды, и летает он месяцами. Представляете, какое количество данных накапливается? Здесь работают как раз инструменты обработки. Дальше основная направленность развития искусственного интеллекта состоит в том, что анализируются объекты эталоны – есть месторождение, мы знаем, как геофизическая картина выглядела над ним. Дальше летается над новой площадью, на которой этого еще нет, но может быть. Задача искусственного интеллекта как раз сопоставить, сопоставить и в пределах новой площади выделить тот участок, на который люди потом придут, и им все равно придется бурить пояснил руководитель Роснедра

Казанов также рассказал о планах ведомства на ближайшие несколько лет. Одно из них – к середине следующего года планируется запустить автоматизированную систему контроля за соблюдением лицензионных условий недропользователями. Она позволит отслеживать своевременность геологоразведки и добычи, а также выполнение обязательств по рациональному использованию ресурсов.