Москва27 окт Вести.Судебные приставы смогут взыскать многомиллиардные долги с бывшего главы "Роснано" Анатолия Чубайса за счет ранее арестованного имущества. Такое мнение в беседе с "Абзацем" высказал управляющий партнер МКМ "Кузьмин и партнеры" Геннадий Кузьмин. По его оценке, стоимости арестованных активов может хватить для погашения большей части задолженности.

Если исходить из информации, имеющейся в открытых источниках, у Чубайса арестовано много имущества, которое принадлежит ему и оформлено на аффилированных лиц. Оно заморожено судебными приставами еще до вынесения решения суда и вступления в силу в рамках обеспечительных мер. Поэтому в его ситуации основная часть ущерба должна быть покрыта за счет его реализации сказал Кузьмин

Юрист пояснил, что по закону у бизнесмена есть пять дней, чтобы добровольно выплатить всю имеющуюся сумму. В противном случае все изъятое имущество выставят на торги. Сама процедура может пройти в три этапа.

Первый этап – это оценка, которая занимает около 30 суток. Последующие этапы – это торги, три стадии, каждая из которых также длится по 30 суток. В каждую из них происходит снижение цены: если на первом этапе покупатель не найден, сумма снижается на 15%. Каждый этап занимает, как правило, 30 суток. В случае с Чубайсом все пройдет в сроки от одного до трех месяцев, причем оценка будет соразмерна рынку и даже немного дешевле добавил он

Ранее журналисты сообщили, что судебные приставы запустили процедуру взыскания почти 20 миллиардов рублей с Чубайса. Отмечается, что 17,74 миллиарда рублей из общей суммы приходится на возмещение ущерба госкорпорации, еще порядка 2,13 миллиарда рублей — на исполнительские сборы. В отношении экс-руководителя "Роснано" открыто 14 исполнительных производств.