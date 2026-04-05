Москва5 апр Вести.Россияне в весенний период могут столкнуться с геморрагической лихорадкой, которую переносят грызуны, зимующие в пустых дачах, сообщило РИА Новости со ссылкой на доктора медицинских наук, врача-инфекциониста, вирусолога Елену Малинникову.

Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом сегодня для нас актуальна, потому что открывается дачный сезон. Люди приходят в помещения, где всю зиму жили грызуны. А грызуны являются как раз переносчиками этого вируса отметила врач

Она также уточнила, что вирус содержится в мышиной моче, которая высыхает и вместе с пылью проникает в человеческие легкие при уборке. Поэтому Малинникова рекомендовала убираться на даче после зимы в перчатках и маске.

Также вирусолог заметила, что вспышки лихорадки зафиксированы в Приволжском федеральном округе.