SHOT: Юрий Дудь с начала СВО перевел брату в Россию около 3 миллионов рублей

SHOT: иноагент Дудь ежемесячно переводит брату в Россию 70 тысяч рублей на жизнь

Москва13 апр Вести.Блогер-иноагент Юрий Дудь (признан в РФ иноагентом) оказывает финансовую поддержку своему старшему брату Игорю, переведя ему с начала специальной военной операции порядка 3 миллионов рублей. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

По данным источника, интервьюер ежемесячно переводит родственнику 70 тысяч рублей.

Переводы обычно проходят от имени жены Ольги, чтобы минимизировать внимание к иноагентскому статусу Дудя, однако в ряде случаев деньги идут и напрямую от него.

Сам Игорь Дудь уезжал в Армению осенью 2022 года после начала мобилизации, но позже вернулся в Москву. Он 16 лет проработал на госслужбе - советником управления с зарплатой 170 тысяч рублей в месяц. Дудь-старший потерял должность после отъезда и не смог трудоустроиться вновь. Сейчас он живет в Лефортове и скрывает связь с братом – закрыл свои социальные сети и убрал любые упоминания о родстве.

Ранее сообщалось, что квартира Юрия Дудя в Москве попала под запрет на регистрационные действия.