Кинокритика-иноагента Долина заочно приговорили к 1 году лишения свободы

Иноагента Антона Долина заочно приговорили к 1 году лишения свободы Кинокритика-иноагента Долина заочно приговорили к 1 году лишения свободы

Москва22 апр Вести.Кинокритика Антона Долина (признан иноагентом в РФ) заочно приговорили к 1 году лишения свободы за уклонение от исполнения обязанностей иностранного агента (ч. 2 ст. 330.1 УК РФ). Об этом сообщила прокуратура Москвы.

Мужчина был дважды за год привлекался к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента (ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ), однако все равно продолжил распространение в соцсети материалов без указания соответствующей иноагентской плашки.

Долин заочно приговорен к 1 году лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Также суд лишил его права заниматься деятельностью, связанной с размещением информации, администрированием сайтов и каналов с использованием … [интернета] на 2 года говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере MAX

По информации агентства РИА Новости, прокурор запрашивал 1 год и 10 месяцев лишения свободы.

Уголовное дело, возбужденное 26 сентября 2025 года, рассматривалось судом в общем порядке уголовного судопроизводства в отсутствие подсудимого, находящегося в розыске.

Долина внесли в реестр иностранных агентов в октябре 2022 года.