Москва22 апрВести.Кинокритика Антона Долина (признан иноагентом в РФ) заочно приговорили к 1 году лишения свободы за уклонение от исполнения обязанностей иностранного агента (ч. 2 ст. 330.1 УК РФ). Об этом сообщила прокуратура Москвы.
Мужчина был дважды за год привлекался к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента (ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ), однако все равно продолжил распространение в соцсети материалов без указания соответствующей иноагентской плашки.
Долин заочно приговорен к 1 году лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Также суд лишил его права заниматься деятельностью, связанной с размещением информации, администрированием сайтов и каналов с использованием … [интернета] на 2 годаговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере MAX
По информации агентства РИА Новости, прокурор запрашивал 1 год и 10 месяцев лишения свободы.
Уголовное дело, возбужденное 26 сентября 2025 года, рассматривалось судом в общем порядке уголовного судопроизводства в отсутствие подсудимого, находящегося в розыске.
Долина внесли в реестр иностранных агентов в октябре 2022 года.