Москва14 маяВести.Суд в Камчатском крае признал виновным 23-летнего гражданина иностранного государства в нарушении ПДД, повлекших смерть человека. Молодой человек за рулем неисправного авто не справился с управлением и сбил 14-летнюю девочку, сообщила пресс-служба СУ СК России по Камчатскому краю в мессенджере МАХ.
Инцидент произошел вечером 25 февраля. Мужчина, зная, что тормозная система автомобиля неисправна, а шины критически изношены, установил на машину регистрационный знак от другого транспортного средства и выехал по заснеженному и обледенелому межквартальному проезду в жилой зоне от дома № 31 к дому № 33 по улице Академика Королева в Петропавловске-Камчатском.
… при спуске не справился с управлением, допустил занос автомобиля, после чего передней частью машины совершил наезд на 14-летнюю девочку-пешехода. В результате удара несовершеннолетнюю прижало к припаркованному у подъезда дома № 33 автомобилю. Несмотря на усилия медиков, от полученной сочетанной тупой травмы головы и грудной клетки девочка скончалась в карете скорой медицинской помощи по пути в лечебное учреждениеотметили в пресс-службе
Судебные автотехническая и медицинская экспертизы подтвердили, что действия водителя стали причиной смерти девочки. Осужденный сотрудничал со следствием. Суд назначил ему наказание в виде двух лет колонии-поселения с лишением права управлять транспортными средствами на срок два года.
Приговор суда в законную силу не вступил.