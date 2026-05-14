Иностранец осужден на 2 года колонии за смертельное ДТП с подростком на Камчатке Иностранец насмерть сбил девочку-подростка на Камчатке и получил 2 года колонии

Москва14 мая Вести.Суд в Камчатском крае признал виновным 23-летнего гражданина иностранного государства в нарушении ПДД, повлекших смерть человека. Молодой человек за рулем неисправного авто не справился с управлением и сбил 14-летнюю девочку, сообщила пресс-служба СУ СК России по Камчатскому краю в мессенджере МАХ.

Инцидент произошел вечером 25 февраля. Мужчина, зная, что тормозная система автомобиля неисправна, а шины критически изношены, установил на машину регистрационный знак от другого транспортного средства и выехал по заснеженному и обледенелому межквартальному проезду в жилой зоне от дома № 31 к дому № 33 по улице Академика Королева в Петропавловске-Камчатском.

… при спуске не справился с управлением, допустил занос автомобиля, после чего передней частью машины совершил наезд на 14-летнюю девочку-пешехода. В результате удара несовершеннолетнюю прижало к припаркованному у подъезда дома № 33 автомобилю. Несмотря на усилия медиков, от полученной сочетанной тупой травмы головы и грудной клетки девочка скончалась в карете скорой медицинской помощи по пути в лечебное учреждение отметили в пресс-службе

Судебные автотехническая и медицинская экспертизы подтвердили, что действия водителя стали причиной смерти девочки. Осужденный сотрудничал со следствием. Суд назначил ему наказание в виде двух лет колонии-поселения с лишением права управлять транспортными средствами на срок два года.

Приговор суда в законную силу не вступил.