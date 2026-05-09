Москва9 мая Вести.Американская компания Meta Platforms (признана экстремистской и запрещена в РФ) прекратит поддержку сквозного шифрования в личных сообщениях в соцсети Instagram (запрещена в РФ). Эта функция позволяет защитить данные от попадания в третьи руки и сделать так, чтобы они были доступны только собеседникам.

Об этом пишет The Guardian со ссылкой на обновленные правила платформы. Функция шифрования уже отключена для австралийских пользователей. При этом в мессенджере WhatsApp она останется.

Издание отмечает, что функцию сквозного шифрования в Instagram долгое время критиковали правоохранительные органы (включая ФБР и Интерпол) и организации, занимающиеся защитой детей. Там заявляли, шифрование препятствует расследованиям преступлений в интернете.

Instagram заблокирован в России с 14 марта 2022 года.

Ранее сообщалось, что соцсеть утратила в РФ исключительные права на три товарных знака.