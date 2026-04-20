Москва20 апр Вести.Возросший интерес американцев к НЛО свидетельствует о грядущих больших переменах в обществе. Такое мнение ИС "Вести" озвучил политолог-американист Рафаэль Ордуханян, комментируя планы Трампа по публикации файлов, связанных с НЛО.

Он добавил, что изменения, которые произойдут в американском обществе, скорее всего будут негативными.

Возросший интерес к НЛО в Америке – очень хороший показатель внутренней энергетики американского общества, которое находится на грани тектонических изменений. И это явно изменения не со знаком плюс объяснил Ордуханян

Он рассказал, что со времен экс-президента Джо Байдена в США "катастрофа на катастрофе".

Какие НЛО, ребята? Что вы там делаете? У вас там катастрофа на катастрофе со времен Байдена. Позорное бегство из Афганистана, экономика в руинах, доллар уже перестает быть валютой. По экономике полный швах, Китай опережает, колоссальные проблемы. А у них НЛО, понимаете? заявил Ордуханян

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что поручил министру войны США Питу Хегсету проработать вопрос публикации секретных файлов Пентагона, касающихся НЛО.